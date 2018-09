TERUG NAAR SCHOOL: Kleuters Het Laar krijgen onderdak in huisjes begijnhof Nele Dooms

03 september 2018

14u36 2 Dendermonde Twee huisjes van het Sint-Alexiusbegijnhof in hartje Dendermonde doen voortaan dienst als kleuterklasjes. Buitengewoon Basisonderwijs Het Laar, met thuisbasis aan de Zuidlaan, brengt er drie klasjes in onder. Dat is goed voor een twintigtal kindjes.

"Het leerlingenaantal in Het Laar zit al een aantal jaren stevig in de lift", zegt directeur Joris Vergeylen. "Blijkbaar zijn steeds meer ouders vragende partij voor Het Laar. Het stijgend leerlingenaantal zorgt voor plaatstekort in de school. Uitbreiden aan de Zuidlaan is niet mogelijk. Om de capaciteitsproblemen op te lossen ging het schoolbestuur op zoek naar een oplossing. Die is gevonden in twee prachtig gerenoveerde huisjes van het begijnhof. De school huurt ze om kleuterklasjes in onder te brengen. Door de kleuters naar hier verhuizen, ontstaat extra ruimte op de campus aan de Zuidlaan. Zo kunnen we meer ouders die hun kindje graag in Het Laar hebben, tevreden stellen."

De eerste kleutertjes werden maandagochtend met een bus van aan Het Laar in de Zuidlaan naar het begijnhof gebracht. Dat zal de rest van het schooljaar zo zijn, want kindjes afzetten en ophalen aan het begijnhof zelf mag niet. Juffen Fieke en Cindy verwelkomen hen met open armen. "We zitten hier perfect, in een rustige en huiselijke sfeer", zeggen zij. "Daardoor passen kleuters zich makkelijk aan. We beschikken zelfs over een snoezelruimte en een bewegingsruimte in de huisjes. Achter elk huisje is er een speelruimte."