Tennisclub KAVD opent zomerseizoen met nieuwe padelterreinen Nele Dooms

02 april 2019

16u40 4 Dendermonde De sportvereniging KAVD Tennis & Padel van Grembergen is haar zomerseizoen gestart. Dat gebeurde met de inhuldiging van twee nieuwe padelterreinen. Die werden gerealiseerd met steun van het stadsbestuur. Nog deze maand start de club met een After Work Padel Night.

Tennisclub KAVD besliste vorig jaar al om naast tennis ook padel aan te bieden. Daarvoor werd een eerste padelterrein aangelegd aan de Bakkerstraat. “Een paar maanden later telde de club al 46 nieuwe padelleden”, zegt Jan De Landtsheer van KAVD. “Dat komt omdat deze racketsport zo toegankelijk is. Padel is de snelstgroeiende sport ter wereld en blijkt dus ook bij ons een hit. Door het succes rezen meteen plannen om tegen het voorjaar 2019 een tweede padelterrein te realiseren.”

Dat is nu een feit. Herwebo en RedSport Padel legden voor KAVD het tweede terrein aan. Het achterste tennisterrein ruimde plaats voor twee nieuwe, blauwe padelpleinen. Die werden bij de start van het zomerseizoen officieel ingehuldigd, in bijzijn van schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V).

Padel is een combinatie van tennis en squash. KAVD wil de sport promoten. “Het hoofddoel van onze vzw is om zoveel mogelijk mensen, en vooral jongeren, aan het sporten te krijgen”, zegt De Landtsheer. “Ook padel hoort daarbij. Om het doel te verwezenlijken houden wij ook onze lidgelden bijzonder laag en werken we samen met Sport Na School en met MOEV.”

Vanaf deze maand wil KAVD Tennis & Padel starten met een After Work Padel Night. Padellessen vinden elke woensdag plaats. Ook niet-leden kunnen die trainingen volgen. Zowel beginnelingen als gevorderde spelers zijn welkom.

Info: www.kavdtennispadel.com.