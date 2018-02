Telex 15 februari 2018

02u39 0

Het Karnavalcomitee Dendermonde zorgt voor een goed gevuld carnavalsweekend. Dat start al op zaterdag 17 februari, speciaal voor de kinderen. "We nodigen alle Dendermondse kinderen uit om samen met ons de kermis te openen", zegt voorzitter Willy Ophalvens. "Dat gebeurt met een kleine optocht van de verklede kinderen. Daarvoor worden de deelnemertjes om 16 uur verwacht op de Grote Markt. Samen met de keizer en prinsen trekken we dan naar de kermisattracties. De kinderen mogen een gratis ritje maken." Zaterdagavond wordt Prinses Carnaval Ritteken officieel aangesteld in Cultuurcentrum Belgica. Die zitting kan iedereen gratis bijwonen, om 19 uur. De carnavalsstoet zelf vindt plaats op zondag 18 februari, vanaf 14 uur, in het stadscentrum van Dendermonde. Traditioneel trekken carnavalisten op carnavalsmaandag in de namiddag ook naar Blijdorp en rusthuis Aymonshof. De popverbranding gaat door op maandag 19 februari om 20 uur. (DND)