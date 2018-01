Tegen stelling appartementsgebouw 02u49 0

In de Kasteelstraat in Dendermonde is gisterenmiddag rond 14.00 uur een wagen tegen een stelling gereden waar ze een appartementsgebouw aan het plaatsen zijn. Iemand verwittigde de politie, die snel ter plaatse kwam. Door de aanrijding was de stelling onderaan een groot deel verschoven en stonden enkele steunpilaren niet meer recht.





De bestuurder die de stelling aanreed was op dat moment niet meer ter plaatse. Uit voorzorg werd de brandweer van Dendermonde er bijgehaald en was de Kasteelstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De stabiliteit van het gebouw moest onderzocht worden. Er was geen zichtbare schade aan het nieuwe gebouw en de stelling werd uiteindelijk weer recht getrokken. Niemand raakte gewond. (KBD)