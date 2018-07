Te veel algen in Oude Dender Nele Dooms

21 juli 2018

17u30 0 Dendermonde Het aanhoudende warme weer, zorgt ook voor problemen in het water van de Oude Dender in de Dendermondse binnenstad. In het deel tussen de Vlasmarktbrug en Bogaerdbrug doet zich algenbloei voor.

De Vlaamse Milieumaatschappij kwam ter plaatse om stalen te nemen. "Algenbloei ontstaat door de aanhoudende hoge temperaturen en een gebrek aan zuurstof in het water", zegt schepen van milieu François De Bleser (CD&V). "Ze vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Gezien de huidige weersomstandigheden is dit geen abnormaal verschijnsel. Maar er zijn toch enkele voorzorgen nodig." Omdat contact met de algen irritatie kan veroorzaken, raadt het Dendermondse stadsbestuur momenteel af om in dit deel van de Oude Dender te kajakken en met pedalo’s te varen. Zwemmen is sowieso altijd verboden. "Omdat het water in dit deel stilstaat, blijft de verontreiniging beperkt en is het gevaar voor vissterfte minimaal", zegt De Bleser. De stadsdiensten en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op.