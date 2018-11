Te Deum in OLV-kerk Nele Dooms

12 november 2018

Naar aanleiding van Koningsdag op donderdag 15 november, vindt in Dendermonde een Te Deum plaats. De viering is voorzien in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde. Er vindt een dienst plaats om 11 uur. Iedereen kan die bijwonen.