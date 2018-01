Tas en Uyttersprot voor leefbare stad PROGRESSIEF KARTEL SP.A-GROEN STELT LIJSTTREKKERSDUO VOOR NELE DOOMS

30 januari 2018

02u47 0 Dendermonde Het kartel sp.a-Groen maakte zijn lijsttrekkersduo voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend. Huidig sp.a-schepen Niels Tas wordt lijsttrekker, Iris Uyttersprot van Groen komt op de tweede plaats. Sp.a heeft bovendien een nieuwe voorzitter: Tom Bogman.

Zowel sp.a als Groen, die een paar maanden geleden hun kartel voor de komende verkiezingen bekend maakten, stemden unaniem voor hun nieuwe lijsttrekkersduo. Niels Tas (34) is leraar wiskunde en momenteel schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening en wonen in de huidige CD&V-sp.a-meerderheid. Iris Uyttersprot (36) werkt op de dienst reglementering van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De twee zullen samen het progressief kartel leiden.





Groen en sp.a maakten, samen met de namen van hun lijsttrekkers, ook bekend dat ze de ambitie hebben om de komende jaren "de motor te zijn van verdere vernieuwing in Dendermonde". Meer groen op wandelafstand, ondersteunende maatregelen voor de aanpak van (kinder)armoede en volop inzetten op een duurzame mobiliteit zijn de prioriteiten van het kartelprogramma.





"We willen een charter afsluiten met de Dendermondse scholen om de schoolfactuur onder controle te houden", zegt Tas. "Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat scholen incassobureaus inschakelen bij een onbetaalde factuur. Samen met de scholen willen we een haalbare oplossing uitwerken. Schulden- en armoedeproblematiek staan bij ons hoog op de agenda."





Fiets

Het kartel wil ook inzetten op een stad waar iedereen een plekje heeft, waar het aangenaam wonen en werken is, waar het goed en veilig samenleven is. "Elke inwoner moet op een wandelafstand van maximum 500 meter kunnen genieten van openbaar groen", zegt Uyttersprot. "Het centrum van de stad moet vanuit elke deelgemeente veilig met de fiets bereikbaar zijn. Meer en betere fietsverbindingen zijn dan ook een verkiezingsthema voor ons."





Voor voorzitters Tom Bogman (sp.a) en Michel Van Driessche (Groen) is het kartel "gewoon logisch". "We hebben immers veel gemeenschappelijke ideeën en voorstellen voor Dendermonde", klinkt het. "We bundelen alle progressieve krachten."





Sp.a zetelt momenteel in de meerderheid, in een coalitie met CD&V, en heeft vier zetels. Groen zit met één verkozene, Matthias Coppens, in de oppositie. "De rest van de lijstvorming moet nog gebeuren", zegt Bogman. "Daar wordt later over gecommuniceerd."