Tal van activiteiten tijdens Appelse feesten Koen Baten

05 augustus 2018

10u30 1

Volgend weekend staan in Appels opnieuw de 'Appelse feesten' op het programma. Een goed gevulde agenda zorgt er voor een leuke ontspanning gedurende het weekend. De feesten starten op zaterdag met vanaf 16.00 uur een wijn- en cavabar. Later die avond volgt er nog een optreden van 'Flinter'. Op zondag kan je al vanaf 's middags terecht in Appels voor een lekker eetfestijn met onder andere mosselen. Later is er een wandelzoektocht in Appels met aansluitend een barbecue en een optreden van 'The Antonio's'. Voor het eetfestijn moet je wel op voorhand inschrijven, dit kan via Van Limbergen Sofie, Vrijstraat 43 (0473/74 26 01) of via Scholliers Pierre, Kapellestraat 5 (052/ 22 30 51). Inschrijven kan ook via mail op k.k.m. sintceciliaappels@gmail.com.