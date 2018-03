Swingen in Honky Tonkbunker 20 maart 2018

Honky Tonk Jazzclub ontvangt op zaterdag 24 maart het Trio Harry Kanters, samen met Michel Pastre en Malo Mazurié. Pastre is de belangrijkste tenorsaxofonist in Parijs. Hij speelt hoofdzakelijk traditionele Swing en brengt oude meesters als Lester Young en Coleman Hawkings weer tot leven. Trompettist Mazurié beheerst verschillende stijlen. De muzikanten spelen om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopold II-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 20 euro. Info en reservatie: reservering@honkytonk.be of 0478/92.82.70 (DND)