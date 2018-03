Supporteren voor Gazellen 24 maart 2018

02u49 0

De Dendermonde Rugbyclub roept zoveel mogelijk sympathisanten op om mee te gaan naar Brussel aanstaande zaterdag 24 maart. Het vrouwenteam De Gazellen speelt immers de bekerfinale. Dat gebeurt om 15.30 uur in het Nelson Mandela stadion in Brussel. DRC wil er met zoveel mogelijk volk, gehuld in de clubkleuren geel en groen, aanwezig zijn om de dames aan te moeten. Info: http://dendermonderugbyclub.be. (DND)