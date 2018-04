Superrecidivist Benjamin D. trekt naar hof van beroep 18 april 2018

Superrecidivist Benjamin D. moest gisteren verschijnen voor de politierechtbank in Dendermonde. Hij ging in beroep tegen de straf die hij begin dit jaar opgelegd kreeg door politierechter Peter D'hondt in Dendermonde en ook voor een andere veroordeling in de rechtbank van Sint-Niklaas. De man kreeg op 20 januari een celstraf van 7,5 jaar, 50 jaar rijverbod en een geldboete van 60.400 euro opgelegd in Dendermonde. Daar kwam hij niet opdagen en werd er ook een onmiddellijk aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Enkele weken later gaf hij zichzelf aan en werd hij tijdelijk opgesloten in de gevangenis, terwijl hij daarna onmiddellijk beroep aantekende. De zaak werd echter uitgesteld naar 29 mei omdat de beklaagde in het ziekenhuis ligt en niet zelf aanwezig kon zijn, zoals hij wou.





