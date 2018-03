Supergrote robot in bibliotheek 14 maart 2018

02u43 0

Kinderen die de bibliotheek van Dendermonde vandaag, woensdag 14 maart, bezoeken, kunnen kennismaken met een supergrote robot. Het bezoek kadert in de Jeugdboekenmaand, die draait rond wetenschap en techniek. De supergrote robot is gevallen, zijn armen zitten op slot, zijn voeten rammelen en zijn benen doen het niet meer. Het wonderlijke verhaal wordt verteld door Marlies Visser. Luisteraars ontdekken hoe een robot er vanbinnen uitziet. Het verhaal start om 14 uur. Kinderen zijn welkom in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Deelnemen is gratis. Info: bibliotheek@dendermonde.be. (DND)