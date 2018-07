Superfan Caroline (88) jaagt iedereen naar wedstrijd vanop duofiets NELE DOOMS

10 juli 2018

16u51 0

88 jaar is ze en een beroerte recent overwonnen. Maar het houdt Caroline Saerens uit Dendermonde niet tegen om op de fiets te kruipen voor de Rode Duivels. De bewoonster van rusthuis Hof ter Boonwijt in Dendermonde noemt zich "de grootste fan van onze Rode Duivels" en loopt al dagen in supportersoutfit rond naar aanleiding van het WK in Rusland. Vanmiddag reed ze samen met ergotherapeute Lisa Colman op de duofiets rond in het centrum van Dendermonde om iedereen nog een laatste keer op te roepen om voor de Belgen te supporteren voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Caroline had voor de gelegenheid een Belgische vlag om de schouders en gele blazer, rood topje en zwarte broek aan. Zelf de oorbellen volledig in tricolore ontbraken niet.