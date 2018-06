Summer Event aan Sint-Onolfsdijk 02 juni 2018

Serviceclub Ladies Circle Dendermonde organiseert samen met S2 Wines een Summer Event. Op zondag 3 juni is iedereen welkom in de tuin van de Sint-Onolfsdijk 92 in Dendermonde. Bezoekers kunnen er niet alleen proeven tijdens een wijndegustatie van 14 tot 18 uur. Er is ook animatie. Kinderen kunnen terecht op een springkasteel en trampoline en kunnen glittertattoos laten plaatsen. Dames kunnen kennismaken met de nieuwste modetrends op vlak van beach- en homewear. Er zijn ook demonstraties outdoor cooking en in de Ibiza Lounge brengen dj's muziek. Ladies Circle werkt hiervoor niet alleen samen met S2 Wines, maar ook met Fashion 22, Marle's Beauthings en Keurslager Batselier. (DND)