Succesvolle sneukeltocht voor goed doel Nele Dooms

21 augustus 2018

14u26 0 Dendermonde Het organisatieteam van de Sneukeltocht in Grembergen is tevreden. De jaarlijkse wandeling langs verschillende stopplaatsen met hapjes en drankjes is een succes geworden.

"Ondertussen was dit al de vierde editie en we mochten een pak wandelaars verwelkomen", zegt Kurt Jacobs, één van de initiatiefnemers. "Dat is natuurlijk een goede zaak omdat we met onze Sneukeltocht het goede doel steunen. We becijferen momenteel nog de opbrengst en in oktober zal de cheque overhandigd worden. De Sneukeltocht kan rekenen op hulp van ongeveer 75 vrijwilligers om alles in goede banen te leiden." De centen gaan naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde voor de organisatie van de jaarlijkse verwendag voor kankerpatiënten. Die vindt telkens plaats op de Dag Tegen Kanker en omvat tal van activiteiten en workshops zoals massages en yogasessie voor patiënten en hun familie.