Subsidie voor zwaluwnesten 25 januari 2018

Wie zwaluwnesten aan zijn eigendom toelaat, kan daarvoor op subsidie rekenen. De milieudienst van Dendermonde kent een jaarlijkse toelage toe voor bewoonde nesten van huiszwaluwen, boerenzwaluwen of gierzwaluwen. Met deze maatregel wil het de zwaluwpopulatie helpen in stand houden en weer vermeerderen. Afhankelijk van het aantal bezette nesten, varieert de toelage van 25 tot 65 euro. Boerenzwaluwen vliegen graag in en uit stallen, huiszwaluwen nestelen zich onder dakgoten en gierzwaluwen zoeken gaatjes op in allerlei gebouwen. Met een paar kleine ingrepen kunnen zwaluwen perfect een nestje uitbouwen. Wie zwaluwnesten heeft, kan een aanvraag voor subsidie indienen vanaf 15 mei. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme kan ook advies geven om nestgelegenheid voor gierzwaluwen te creëren. De organisatie is ook op zoek naar vrijwilligers die 'zwaluwcontrolebezoekjes' willen afleggen tijdens de zomermaanden. Info: robin@rlsd.be of 052/33.89.16. (DND)