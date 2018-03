Subsidie voor vrijetijdsprojecten voor kwetsbaren 03 maart 2018

Dendermonde subsidieert vrijetijdsprojecten voor kwetsbare doelgroepen. Zo wil de stad het aanbod toegankelijker maken voor inwoners in armoede. "Organisatoren die extra inspanningen doen om personen in armoede te laten deelnemen, kunnen een subsidie krijgen", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "Enerzijds willen zo voor een divers aanbod zorgen, anderzijds willen we organisatoren aanzetten om bij hun activiteiten ook rekening te houden met kansarmen. Het verjaardagsfeest en het poppenkastproject van De Tondeldoos, een nieuwjaarsreceptie van het CAW en 'buurt aan zet' van Samenlevingsopbouw zijn projecten die al steun kregen." Wie aanspraak wil maken op de subsidie, moet voor 1 april een aanvraag indienen via cultuurloket@dendermonde.be. (DND)