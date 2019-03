Subsidie voor vrijetijdsaanbod voor kansarmen Nele Dooms

22 maart 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde kent subsidie toe aan vrijetijdsinitiatieven die zich richten op mensen in armoede. Op die manier wil de stad zorgen voor een meer divers en uitgebreider vrijetijdsaanbod voor kwetsbare inwoners en kansarmen. Met de subsidie kunnen organisatoren bij hun activiteiten ook meer rekening houden met deze doelgroep. Eerder ging er al zo’n subsidie naar bijvoorbeeld de theatervoorstelling ‘Ik ben niemand, ik ben iemand’, het multicultureel feest van Kinderfonds De Tondeldoos en ‘Bastion 92XX’ van het Jeugdopbouwwerk. Organisatoren die extra inspanningen doen om personen in armoede te laten deelnemen, kunnen een subsidie aanvragen. Dat moet voor 1 april gebeuren en kan via cultuurloket@dendermonde.be.