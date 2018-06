Subsidie voor Visitatieschool 28 juni 2018

De Visitatieschool van Baasrode krijgt 101.642,89 euro subsidie van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.





Die betaalt in totaal ruim 8,5 miljoen euro aan toelagen voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. 5,5 miljoen euro daarvan gaat naar grotere werken, 3 miljoen euro is voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Het moet een impuls zijn om het bestaand schoolpatrimonium te vernieuwen. Ook de Baasroodse Visitatieschool maakt daar gebruik van. De ruim 101.000 euro die de school krijgt, zijn bestemd voor de vervanging van de ramen in het hoofdgebouw van de school, aan de kant van de Rosstraat.





"Normaal gezien worden deze vernieuwingswerken nog tijdens de komende zomervakantie uitgevoerd", zegt directeur Hilde Van Damme. "Daarmee is het werk evenwel zeker nog niet klaar. In een volgende fase komen nog een reeks andere ramen aan bod. Daarvoor is een nieuwe subsidie-aanvraag nodig. Met de huidige subsidie die we nu krijgen, plaatsen we overigens ook compartimenteringsdeuren in de gangen van het hoofdgebouw." (DND)