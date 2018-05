Subsidie voor uitwisselingsproject 11 mei 2018

Het Oscar Romerocollege van Dendermonde ontvangt een subsidie van het Dendermondse stadsbestuur voor haar internationaal uitwisselingsproject.





De school diende hiervoor een aanvraag in. De gemeenteraad keurde die goed. Binnen de vijf verschillende domeinscholen van het Oscar Romerocollege vinden dit schooljaar verschillende internationale uitwisselingen plaats.





In totaal zijn daar 250 leerlingen bij betrokken. Het gaat onder ander om een seminarie in China en een Erasmus-partnerschap met Sicilië, Duitsland en Griekenland. De school krijgt hiervoor een toelage van 2.500 euro. (DND)