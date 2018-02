Subsidie voor paasmarkt 03 februari 2018

Voor de organisatie van een Paasmarkt kan het Dendermondse stadsbestuur rekenen op een subsidie van 5.000 euro. De provincie Oost-Vlaanderen keurde in totaal dertig projecten goed ter ondersteuning van de lokale detailhandel. Middenstands- en handelsverenigingen ontvangen daardoor een projectsubsidie voor de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel. "De grote uitdaging van de steden en gemeenten is hun handelskern versterken", zegt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor middenstand. "Een goede mix van handel, horeca, diensten, wonen, cultuur en vrijetijdsbesteding maakt een handelskern aantrekkelijk." In totaal voorziet de provincie 139.605 euro aan provinciale steun. Dendermonde kan met 5.000 euro daarvan een Paasmarkt organiseren. (DND)