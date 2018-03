Subsidie voor handelspanden 23 maart 2018

Wie een leegstaand handelspand renoveert of de gevel van een handelspand aanpakt in Dendermonde, kan daarvoor in de toekomst op subsidie rekenen. De gemeenteraad keurde hiervoor een subsidiereglement goed. "Via deze subsidie willen we de aantrekkingskracht in het kernwinkelgebied verhogen en de uitstraling en kwaliteit van de lokale handelspanden verbeteren", zegt schepen van Lokale Economie Dirk Abbeloos (CD&V). "We krijgen daarvoor steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. de overeenkomst geldt voor de drie komende jaren. Allebei leveren we eenzelfde financiële bijdrage van 75.000 euro, zodat we een budget van 150.000 euro te verdelen hebben." Een derde van het budget wordt voorzien voor de renovatie van leegstaande handelspanden, twee derde van het budget voor de gevelrenovatie van handelspanden. Er is ook aandacht voor energiezuinige maatregelen en toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking.





De subsidie is vanaf 1 april aan te vragen via de stadswebsite. (DND)