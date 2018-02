Subsidie voor culturele projectideeën 28 februari 2018

02u51 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde verdeelt 13.500 euro over projecten die het culturele leven in de stad veelzijdiger maken.

Subsidie kan op die manier gaan naar bijvoorbeeld een dansgala, een kunstproject rond literaire en beeldende kunst, een poëzievoorstelling met orgelmuziek,... Organisatoren die een beroep willen doen op een toelage, kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dat moet voor 15 maart gebeuren.





De stad wil wel dat het om projecten gaat die 'vernieuwend, stimulerend en uitdagend' zijn. "Deze ondersteuning geeft verenigingen en organisatoren de kans om eens te experimenteren en buiten de vertrouwde lijntjes te kleuren", zegt schepen van Cultuur Lien Verwaeren (CD&V). "Daarnaast zorgen zo'n projecten voor een extra cultureel en gevarieerd aanbod. De afgelopen jaren passeerden er zeer creatieve ideeën de revue, waarvan sommige zelfs zijn uitgegroeid tot een vaste culturele waarde in Dendermonde. Organisatoren en verenigingen die een nieuw idee hebben, roepen we op om zeker hun kans te wagen en een project in te dienen." Info: cultuurloket@dendermonde.be. (DND)