Stylofuif voor kinderen Nele Dooms

22 augustus 2018

16u30 0 Dendermonde Voor het eerst zal er deze zomer in Dendermonde een openluchtfuif voor kinderen georganiseerd worden. Het evenement komt er op vraag van de kindergemeenteraad.

De leden van de kindergemeenteraad stelden de jeugddienst voor om een feest op de Grote Markt te organiseren, in navolging van de 'Terug naar de File'-fuif in openlucht voor volwassenen, die daar al elk kermisweekend in augustus plaatsvindt. Het resultaat van die vraag is nu de 'Stylofuif', komende zaterdag 25 augustus. Er komt een kinder-dj langs en er zal heel wat randanimatie zijn, onder meer in de vorm van een ballonplooier en een standje waar je glittertattoos kan laten zetten.

De Stylofuif begint om 16 uur en eindigt om 19 uur. De toegang is gratis. Alle kinderen zijn welkom op de Grote Markt. Meer informatie via jeugddienst@dendermonde.be.