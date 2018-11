Studio Nina ontwerpt nieuw logo voor dakwerkersbedrijf Koen Baten

09 november 2018

13u24 14

Studio Nina, een creatief bureau opgestart door Nathalie Segers, heeft voor dakwerkersbedrijf Dendermondse dakwerken na 35 jaar een nieuw logo ontworpen. Tom Hermans nam de zaak vorig jaar over van zijn vader, en besloot om enkele aanpassingen door te voeren. “Het logo was bijzonder oud en aan vernieuwing toe vond ik persoonlijk. Daarom nam ik contact met Studio Nina, omdat ik hen goed ken, en vroeg ik om een nieuw logo te maken", zegt zaakvoerder Tom. “Dit logo is een pak moderner, en nu kunnen we weer mee met de tijd", lacht hij. Het nieuwe logo is nog volop in ontwikkeling, en binnenkort komen er ook spandoeken met het nieuwe logo, maar hier en daar is het al op te merken. “Ook onze website is vernieuwd en draagt al het nieuwe logo", klinkt het. “Volgend jaar moet ook onze kledij volgen en zullen we stickers kleven op onze wagens met het nieuwe logo", zegt Tom. “Wij zijn alvast heel tevreden met het resultaat dat Studio Nina nu voor ons gemaakt heeft.”