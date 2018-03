Studie naar spoorlijn tussen Aalst en Dendermonde 09 maart 2018

Federaal Minister Bellot maakte bekend dat Infrabel budgetten voorziet voor een studie naar de realisatie van de spoorlijn 57 Aalst-Dendermonde. De oude spoorwegbedding tussen Aalst (Gijzegem) en Dendermonde (Oudegem) is nog steeds eigendom van de NMBS. Binnenkort wordt er een toevoerleiding van TMVW aangelegd om waterdrukproblemen in Oudegem op te lossen. "Er is ook al een overeenkomst om een fietssnelweg aan te leggen", zegt Aalsters sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte, die de studie opmerkte. "De NMBS laat nu weten dat ze zal onderzoeken of het nuttig is om een openbaarvervoersas tussen Aalst en Dendermonde te realiseren. De trein naar Dendermonde bolt nu over de oude spoorlijn via Brussel, daar doe je dus veel langer over dan met de bus van De Lijn. Een spoorverbinding naar Dendermonde wil ook zeggen dat Aalstenaars met de trein sneller in Sint-Niklaas of Antwerpen kunnen geraken", stelt Sam. (RLA)