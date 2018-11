Studenten Personenzorg lezen voor aan bewoners Kasteelhof Nele Dooms

23 november 2018

Studenten Personenzorg van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hebben vrijdag woonzorgcentrum Kasteelhof in Appels bezocht. In het kader van de Voorleesweek lazen ze er verhalen voor aan de bewoners. De school werkte hiervoor samen met de bibliotheek. “Het O.Romerocollege kwam bij ons aankloppen voor een partnerschap tijdens hun projectweek, gekoppeld aan de Voorleesweek”, zegt bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele. “Ook voor de bib is de Voorleesweek belangrijk. De leerlingen kregen van ons een vorming over voorlezen. Eerst leerden ze onder meer over interactief lezen voor baby’s en peuters. Maar ook voorlezen voor ouderen kwam aan bod. Dat zetten ze nu in om in de praktijk.” De scholieren werden in het Kasteelhof met open armen ontvangen en maakten er een gezellige namiddag van. Ook in rusthuis Sint-Antonius in Grembergen ging een groep jongeren langs.