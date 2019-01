Stroompanne zet brandalarmen in Dendermonde in werking: alle manschappen naar (eveneens getroffen) kazerne geroepen Koen Baten

24 januari 2019

09u28 0

Een korte stroomonderbreking tussen 2 uur en 3 uur heeft een groot deel van Dendermonde even zonder stroom gezet. Hierbij werd ook de brandweerkazerne getroffen en gingen er verschillende brandalarmen af in Dendermonde. “Er was onder meer een melding van brandalarm in de bibliotheek in Dendermonde. Net op dat moment viel ook bij ons de stroom uit”, zegt Frank Van Droogenbroeck van de brandweer. “Wij hebben besloten om dan onmiddellijk de noodprocedure op te starten. Hiermee verspreiden we via een telefoontoestel alle oproepen die binnenkomen. Iedere brandweerman wordt opgeroepen, waardoor we zeker voldoende personeel aanwezig hadden”, klinkt het. Door de stroompanne zat ook rusthuis Mariatroon even zonder elektriciteit. De problemen waren echter snel van de baan en binnen het uur had Eandis de stroom weer opgestart. Wat de oorzaak van de stroompanne was, is op dit moment niet duidelijk.