Stroompanne treft horeca net voor middagservice Koen Baten

22 juli 2018

12u00 1 Dendermonde Het centrum van Dendermonde kreeg zondagmiddag af te rekenen met een stroompanne. Een klap voor de lokale horeca, die volop bezig was met de voorbereiding van de lunch.

Een defect in een elektriciteitscabine lag aan de basis van de stroompanne, die ook de Grote Markt trof. "Dit gaat ons heel wat inkomsten kosten", zegt Thomas Ruysbergh, uitbater van 'De Abazjoer'. "We kunnen geen maaltijden serveren, want de koelkasten en diepvriezers moeten gesloten blijven. Dit is een serieuze tegenslag, zeker op een zondag met dit prachtige weer."

De klanten die reeds plaatsgenomen hadden toen de stroom uitviel, toonden begrip, maar moesten noodgedwongen elders gaan eten. "Wij hadden gereserveerd", klinkt het bij enkelen. "De uitbaters kunnen hier natuurlijk niet veel aan doen, maar het is wel jammer."

Ik denk er over na om een schadevergoeding te vragen Thomas Ruysbergh

Al wil Thomas Ruysbergh het hier niet bij laten. "Ik overweeg om toch een schadevergoeding te vragen", zegt hij. "Het personeel dat ik opgetrommeld heb, was ook tijdelijk werkloos. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak, en hopelijk ook de laatste keer."

Door de stroompanne trad ook het brandalarm in het Administratief Centrum in werking. Brandweer en politie gingen ter plaatse voor een controle, maar uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Rond 13 uur was de stroomtoevoer weer hersteld en konden de horecazaken langzaam weer op toerental komen.