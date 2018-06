Strips in dialect 05 juni 2018

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen op woensdag 6 juni in de bibliotheek van Dendermonde terecht om er samen strips te tekenen. Het dialect speelt daarbij de hoofdrol. De deelnemers leren eerst allerlei emoties tekenen en ontwerpen samen met de lesgeefster enkele typische stripkarakters zoals een stoere held, een knappe heldin of een schattige baby. Daarna gaan ze zelf aan de slag om een stripstrookje uit te werken, waarbij tekstkaders en -ballonnen in het dialect worden ingevuld.





De workshop staat open voor kindere vanaf zes jaar. Deelnemers moeten potlood, gom en fijne zwarte stift of balpen meebrengen. De sessie start om 14 uur en duurt tot 16.30 uur en is gratis.





Geïnteresseerden zijn welkom in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde. (DND)