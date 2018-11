Strijdersbond zorgt voor ganse herdenkingsweek rond WOI Nele Dooms

13 november 2018

12u03 0 Dendermonde De Nationale Strijdersbond van Grembergen draagt haar steentje bij om te voorkomen dat de eerste Wereldoorlog vergeten wordt. De vereniging organiseert een volledige herdenkingsweek rond de Groote Oorlog.

Daar hoort een bijzondere tentoonstelling bij. De Grembergse Strijdersbond doet daarvoor beroep op onder andere het War Heritage Institute van Brussel. De tentoonstelling is te bezoeken op dinsdag 13, woendag 14 en donderdag 15 november, van 9 tot 18 uur. Op vrijdag 16 november zijn geïnteresseerden welkom van 9 tot 13 uur. De expo bevindt zich in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen.

“Bovendien organiseren we ook voor de achtste keer een grote herdenkingsavond”, zegt Patrick De Landtsheer van de Strijdersbond. “We leggen uit waarom het zo belangrijk is dat we de oorlog en zijn slachtoffers herdenken. En we mogen dit jaar burgemeester Piet Buyse verwelkomen voor een boeiende voordracht en presentatie.”

De herdenkingsavond vindt plaats op vrijdag 16 november om 19.30 uur. Burgemeester Buyse zal het hebben over de wederopbouw van Dendermonde, na de verwoestingen, het platbranden en plunderen van de stad bij de Duitse inval begin september 1914. Het Bijenkorftrio uit Sint-Gillis luistert de avond op en brengt merkwaardige oorlogsliederen. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis. De toegang is gratis.