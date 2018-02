Streetart op gevels en muren 28 februari 2018

In het kader van het project 'Viewmasters - Landschappen in perspectief' gaat de stad op zoek naar inwoners die gevel, muur of garagepoort van hun woning ter beschikking willen stellen aan kunstenaars. Deze zomer wil de stad, onder andere naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van kunstschilder Franz Courtens, voor heel wat kunst in de stad zorgen.





Een tentoonstelling zal werken uit privéverzamelingen van Courtens tonen en er komt ook een groepstentoonstelling met hedendaagse kunst. Voor de street art komen bekende kunstenaars voor gigantische muurschilderingen en verschillende kunstinstallaties op gevels en muren. Alle werken samen moeten deze zomer een kleurrijke tentoonstelling vormen. Wie in het centrum woont en deel wil uitmaken van dit kunstenfesival, kan zich kandidaat stellen. De stad zoekt zowel kleine als hele grote muren. Kandidaturen moeten binen zijn voor 15 maart. Info: www.dendermonde.be/viewmasters of 052/20.26.40. (DND)