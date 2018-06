Street art onder de loep 13 juni 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde organiseert op donderdag 14 juni een avond rond "street art". Dat kadert rond de openluchttentoonstelling Kaleidoscope met muurschilderingen in de stad die een hele zomer lang loopt. "Street Art gisteren, vandaag en morgen" wordt geen lezing met academische feiten, maar wel een voordracht die een goed beeld van de relevante geschiedenis, de artiesten en de verschillende stijlen geeft. Bjørn Van Poucke geeft uitleg. Hij is curator van The Crystal Ship en artist manager die nauw samenwerkt met nationaal en internationaal gerenommeerde kunstenaars. Hij is gespecialiseerd in street art en produceert per jaar meer dan 25 installaties, muurschilderingen en sculpturen. De voordracht begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Bert Heuvinckzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegangsprijs daarvoor





bedraagt 3 euro. Info: info@ccbelgica.be of 052/20.26.26. (DND)