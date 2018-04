Streekgenoten op provinciale verkiezingslijst CD&V 07 april 2018

Op de CD&V-lijst voor de provincie, naar aanleiding van de komende verkiezingen in oktober, zijn verschillende streekgenoten terug te vinden. Het provinciaal bestuur van CD&V Oost-Vlaanderen keurde met een twee derde meerderheid de lijsten voor de provincieraadsverkiezingen goed. Voor de Dendermondse regio krijgt Jurgen Goossens uit Dendermonde een derde plaats toebedeeld. Geert Hermans, huidig schepen in Buggenhout, staat op plaats zes. Op de achtste plaats staat Yves Poppe uit Berlare. Plaats negen en tien zijn repectievelijk voor Thomas Bauwens uit Zele en Mieke De Keyser uit Hamme. "Het is een mooi evenwicht geworden tussen regio's, man-vrouw, leeftijden en aandacht voor de verschillende profielen. We verbinden de stad met het platteland en verzoenen ervaring met vernieuwing. Zo verzekeren we de toekomst", zegt Marc Roman, voorzitter CD&V Oost-Vlaanderen. "Een aantal raadsleden en gedeputeerden koos er voor geen kandidaat meer te zijn en creëerden zo ruimte voor vernieuwing en verjonging." (DND)