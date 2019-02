Streekgenoten krijgen prominente plaatsen op verkiezingslijsten Vlaams Belang Nele Dooms

19 februari 2019

17u06

Het Vlaams Belang geeft voor haar verkiezingslijsten voor de komende federale en Vlaamse verkiezingen in Oost-Vlaanderen verschillende streekgenoten een plaats. Voor de regio Dendermonde zijn enkele prominente plaatsen uitgedeeld. Dat Barbara Pas, huidig parlementslid en gemeenteraadslid in Dendermonde, de lijst zou trekken voor de Kamer was al eerder bekend. Gemeenteraadslid Steven Creyelman uit Buggenhout krijgt er de derde plaats. Reinoud Van Stappen, kersvers gemeenteraadslid in Lebbeke, wordt lijstduwer van de eerste kolom Stefaan Van Gucht uit Baasrode, gemeenteraadslid in Dendermonde, zal terug te vinden zijn als lijsttrekker van de tweede kolom op de kandidatenlijst voor het Vlaams parlement. Voorts zijn nog plaatsen weggelegd voor de Buggenhoutse Anny Crick en Carine Calluy uit Hamme op de lijst voor het Vlaams parlement en voor Gunther Buggenhout als kandidaat op de Kamerlijst. “Van alle provincies scoorde Oost-Vlaanderen het best bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. En binnen onze provincie liet onze regio over de hele lijn zowat de beste score optekenen”, zegt Barbara Pas. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat streekgenoten een aantal mooie plaatsen in de wacht slepen.”