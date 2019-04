Straten afgesloten voor vinkenzettingen Nele Dooms

15 april 2019

14u21 0 Dendermonde Vereniging De Dendervink uit Sint-Gillis-Dendermonde organiseert dit voorjaar en deze zomer weer verschillende wedstrijden ‘vinkenzettingen’ op de openbare weg.

De deelnemende vinkeniers stellen dan hun vinkenkooien op een afstand van elkaar op en tellen gedurende een uur het aantal liedjes van hun vogels. Bij een vinkenzetting wordt de straat, of een deel ervan, afgesloten voor het verkeer. In de Processiestraat vinden elke zondag, vanaf 21 april tot 11 augustus, vinkenzettingen plaats aan het clublokaal Gildenhuis vanaf 9 uur. De straat wordt dan van een halfuur vooraf afgesloten. In diezelfde Processiestraat vinden ook vinkenzettingen plaats op zaterdag 18 mei om 9 uur, op maandag 10 juni om 9 uur, op zaterdag 22 juni om 9 uur en op zaterdag 6 juli om 18 uur. In de Watertorenstraat vindt op zaterdag 25 mei om 9 uur een vinkenzetting plaats. En tijdens de Vemmekensspoeling op zondag 18 augustus is om 9 uur een vinkenzetting voorzien in de Torrestraat.