Strandstoel en mocktailbar voor aftrap Tournée Minérale Nele Dooms

28 januari 2019

13u12 0 Dendermonde Een strandstoel, opblaasbare palmboom en een mocktailbar. Ziedaar het amusante trio dat maandagvoormiddag stond opgesteld in de Stadswinkel aan de Franz Courtensstraat in Dendermonde voor de kickoff van Tournée Minérale. De stad wil zoveel mogelijk Dendermondenaren warm maken om een hele maand februari ‘neen’ te zeggen tegen alcohol.

De schepenen van de Ros Beiaardstad en stadspersoneel zijn alvast van plan om het goede voorbeeld te geven. De stad werkt voor Tournée Minérale samen met Logo Dender vzw, CGG Waas en Dender en Drugpunt Berlare-Lokeren-Zele. “Heel wat steden en gemeenten in het werkingsgebied van Logo Dender vzw ondertekenden het charter Gezonde Gemeente”, zegt Evelien Muylaert van Logo Dender. “Zij gaan hierbij het engagement aan om de gezondheid van hun inwoners, personeel en bezoekers te verhogen. Dat kan ook door geen alcohol te drinken. Voor Tournée Minérale zetten burgemeesters en schepenen in op hun voorbeeldfunctie.”

Na de aftrap in de Stadswinkel, gaat de strandstoel van Tournée Minérale op toer. “Eerst kon elke bezoeker van de wekelijkse marktdag op maandag in Dendermonde-centrum inschrijven”, zegt Conny Beelaert, preventiewerker van de stad. “Tot 2 februari reist de strandstoel langs verschillende openbare gebouwen in Dendermonde, waaronder het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en de bibliotheek. Overal waar je de stoel tegenkomt, kan je inschrijven. Wie daar ook nog een selfie van maakt, kan een gezonde prijs winnen.”

Inschrijven voor Tournée Minérale kan via www.tourneeminerale.be onder ‘Team Dendermonde’.