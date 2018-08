Stormschade blijft al bij al beperkt Koen Baten

08 augustus 2018

13u30 10 Dendermonde Het zware onweer in de nacht van dinsdag op woensdag heeft brandweerzone Oost uiteindelijk weinig problemen bezorgd.

"Het ging er op sommige momenten bijzonder hevig aan toe, maar toch is het aantal schadegevallen voor onze zone beperkt gebleven", zegt commandant Frank Van Droogenbroeck. "In totaal kregen we een twintigtal oproepen binnen. Het ging dan voornamelijk over omgewaaide bomen of enkele dakpannen die naar beneden waren gekomen. Maar er waren zeker geen ernstige schadegevallen bij."

Onder meer op de Donklaan in Berlare kwam een grote boom ter hoogte van het casino op de rijbaan terecht. En ook op de Vierweegs in Hamme eindigde een boom op de weg. In beide gevallen kwam de brandweer alles opruimen. Gewonden vielen er niet.