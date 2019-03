Storm zindert na: veranda en dak woning Ros Beiaardstraat vernield Nele Dooms

11 maart 2019

14u02 0 Dendermonde Voor Steven Thienpondt is het een dag na de zware storm van zondag schade opmeten. Het dak van zijn woning en veranda in de Ros Beiaardstraat in Dendermonde zijn vernield. Oorzaak is een omgevallen puntgevel van een naastgelegen woning in aanbouw. “We hopen op een snelle herstelling”, klinkt het.

Thienpondt stond zondagmiddag te koken toen hij plots werd opgeschrikt door een hevige klap. “Meteen dacht ik aan de stelling die opgesteld was op de werf tegen onze woning”, vertelt hij. “Ik ging er van uit dat die omgewaaid was. Maar het bleek veel erger dan dat. Toen ik buiten stapte om te kijken wat er aan de hand was, kreeg ik ei zo na nog een baksteen op mijn hoofd. Die bleek afkomstig van de puntgevel in aanbouw, die was omgewaaid. De brokstukken vernielden een groot deel van het dak van onze woning en van de veranda.”

De brokstukken zijn ondertussen opgeruimd en over de gaten op dak en veranda zijn zeilen en platen gespannen. “Maar daar hebben we het nodige geduld voor moeten hebben”, zegt Thienpondt. “Urenlang probeerden we brandweer, politie en het noodnummer 1722 te bereiken, zonder veel gevolg. De brandweer had het overduidelijk enorm druk in onze regio. Pas tegen 21 uur kwam er een ploeg langs. Gelukkig stuurde de aannemer van de werf naast ons zelf volk om het puin op te ruimen.”

Thienpondt hoopt dat het voorlopig even droog blijft, want anders regent het gewoon binnen in zijn woning. “We behelpen ons momenteel met emmers en dweilen, maar hopen dat er snel herstellingen volgen. Morgen komt gelukkig de expert van de verzekering al langs. We zijn alleszins nog een tijd zoet met de administratieve rompslomp die zo’n stormschade met zich meebrengt ook.”

De werf van de vernielde puntgevel is er één van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen. Die is momenteel in de Ros Beiaardstraat-Donckstraat met een renovatieproject van de wijk bezig. De storm zorgde er voor schade aan twee werven. In de regio Dendermonde-Waasmunster-Aalst waar De Volkswoningen actief is werden in totaal ruim veertig schadegevallen opgemeten.