Storm zindert na: ook Begijnhof niet gespaard van stormschade Nele Dooms

11 maart 2019

14u30 3 Dendermonde Ook het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde is niet gespaard gebleven van stormschade. Vlak naast de Lourdesgrot, in de nabijheid van de begijnhofkerk, sloeg een grote boom tegen de vlakte. Die ligt nu tegen de gevel van huisje nummer 11. De weg aan de zuidkant is versperd.

Bestuursleden van de vzw Begijnhof van Dendermonde en bezoekers van het Sint-Alexiusbegijnhof kunnen het momenteel alleen maar met lede ogen aanzien: van huisje 11 is niet veel meer te zien door de grote naaldboom die tegen de gevel gevallen is en zo het zicht op de woning ontneemt. Het huisje is één van de kleinste die het begijnhof telt. “Het werd in 2007 door onze vzw in erfpacht gegeven aan de stad Dendermonde, samen met de huizen 20, historisch documentatiecentrum, en 24 en 25, folkloremuseum”, zegt voorzitter Etienne Van Hecke. “Het kleine huisje is volledig ingericht als vroeger begijnenhuisje en maakt zo deel uit van de stedelijke musea.”

De schade lijkt op het eerste zicht mee te vallen. “Alle nodige diensten zijn op de hoogte”, zegt Van Hecke. “We hopen dat de boom zo snel als mogelijk wordt verwijderd. Dat is de beste garantie om nog verdere schade te vermijden. Als de kruin van de boom nog verder inzakt, zijn we verder van huis. Ook de weg moet zo snel mogelijk vrijgemaakt, want er zijn voorbereidende werken in het kader van een heraanleg van de wegenis van het begijnhof bezig.”

De vzw Begijnhof van Dendermonde plant deze week nog een inspectieronde van de rest van het Sint-Alexiusbegijnhof om na te gaan of er nog andere stormschade aanwezig is in de leegstaande huizen van het begijnhof. Voor de bewoonde huisjes kwamen er geen schademeldingen binnen.