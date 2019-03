Storm zindert na: bewoners Geerstraat nog altijd zonder elektriciteit Nele Dooms

11 maart 2019

13u28 1 Dendermonde Voor een groot deel van de bewoners van de Geerstraat in Baasrode zindert de zware storm van voorbije zondag nog altijd na. De woningen aan de kant van de oneven huisnummers zitten nog steeds zonder stroom.

Werklui zijn in de Geerstraat momenteel volop aan de slag om een nieuwe hoofdkabel van de elektriciteit te spannen tussen de verschillende elektriciteitspalen tussen Baasrodestraat en Schippersdijk. De oorspronkelijke zware kabel werd zondag afgerukt nadat een volledig dak van een woning waaide. Bij de val op een weiland aan de overkant van de straat, werd de kabel meegesleurd.

“We zitten sinds zondagmiddag rond 13.30 uur zonder elektriciteit”, vertelt bewoner Noël De Cock (61) uit de Geerstraat. “Het afgewaaide dak zorgde voor een enorme slag. Even dachten we zelfs dat het ons eigen dak was dat het begeven had. Maar toen bleek het om een paar huizen verderop te gaan. Meteen was alle elektriciteit weg. Het is voorlopig behelpen met kaarsjes in plaats van verlichting. Er is geen televisie, we kunnen niet koken of ons wassen. Gelukkig hebben we nog een houtkachel staan die we nu kunnen gebruiken in plaats van de centrale verwarming.”

De bewoners tellen de uren af tot ze weer elektriciteit zullen hebben. Verwacht wordt dat dit tegen 17 uur in orde zou moeten zijn.