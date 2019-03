Storm mogelijk erkend als ramp Nele Dooms

18 maart 2019

19u05 0

De storm die op zondag 10 maart over Vlaanderen raasde, en daarbij ook Dendermonde heel hard trof, wordt mogelijk erkend als ramp. Dat laat het Dendermondse stadsbestuur weten. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp. Het stadsbestuur zal alvast een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds om te menden dat ook Dendermondse getroffen werd. Dat is nodig om inwoners de kans te geven procedures voor een schadevergoeding op te starten. Op basis van de aanvraag van de stad worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. De stad roept inwoners op zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen om achteraf de schade aan te tonen, zoals foto’s, interventieverslagen van de brandweer en facturen van herstelling.