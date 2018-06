Stoomtrein trekt seizoen op gang 29 juni 2018

De Toeristische Stoomtrein Dendermonde-Puurs trekt het zomerseizoen op gang. Vanaf dit weekend rijdt de stoomtrein elke zondag tussen Baasrode en Oppuurs en voert reizigers door het Scheldeland. Wie wil, kan uitstappen in Sint-Amands en een wandeling maken langs de Schelde. Ook de fiets meenemen op de trein is mogelijk. Met de museumspoorlijn biedt de vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs een unieke kans om kennis te maken met het gerestaureerde spoorwegerfgoed. Leden staan ook altijd klaar om een woordje uitleg te geven bij hun restauraties. Ritten zijn er vanaf zondag 1 juli een hele zomer lang, tot begin september, elke zondag tussen 11 en 18 uur. Meerijden kost 12 euro. Kinderen betalen 8 euro. Vertrekplaats is de Fabrieksstraat in Baasrode. Info: info@stoomtrein.be of www.stoomtrein.be. (DND)