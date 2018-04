Stoomlocomotief niet klaar na diefstal 18 april 2018

De Stoomlocomotief van de vzw Stroomtrein Baasrode-Puurs zal dit weekend niet rijden. Oorzaak is de inbraak bij de vzw van een paar weken geleden.





Er werden toen uit een loods aan de Fabrieksstraat op maat gemaakte bronzen kranen, koperen dichtingen en bronzen lagers gestolen. Die lagen klaar omdat de vrijwilligers van de Stoomtrein bezig waren met een grote revisie van de stoomketel van hun HSP 1378. Om het onderhoud toch te kunnen afwerken, moest de vzw op zoek naar alternatieven voor de cruciale onderdelen die gestolen werden.





Erfgoeddag

De onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor niet tijdig afgerond worden tegen dit weekend. Normaal gezien stonden er, in het kader van de jaarlijkse Erfgoeddag zondag, ritten gepland tussen Baasrode en Sint-Amands. Die zullen niet plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen wel een bezoek brengen aan de site van de Stoomtrein in Baasrode. In de werkloods vinden rondleidingen plaats.





