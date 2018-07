Stokstaartje lanceert tekenwedstrijd 07 juli 2018

't Stokstaartje Houten Speelgoed, de Dendermondse start-up die begin dit jaar van start ging, lanceert een tekenwedstrijd. Kinderen kunnen daar tot het eind van de zomervakantie, 31 augustus, aan deelnemen. Ze maken zo kans op een geschenkbon van 10 euro. De organisatoren nodigen kinderen uit om een tekening van stokstaartjes te maken of in te kleuren. De ingezonden tekeningen zullen vertoond worden op de webshop www.tstokstaartjehoutenspeelgoed.be en sociale media. "Aan de hand van deze tekenwedstrijd willen we enerzijds kinderen stimuleren om creatief te zijn", zegt Ivan Cobbaut van 't Stokstaartje. "Anderzijds is het een goede manier om zowel de kinderen als ouders warm te maken voor sterk, duurzaam en mooi houten speelgoed." Geïnteresseerden kunnen de kleurplaat downloaden via de webshop en terugbezorgen per mail aan info@houtenspeelgoedonline.be. Een onafhankelijk jury zal de tien leukste, zotste en mooiste tekeningen selecteren. Een onschuldige kinderhand zal dan uit deze tien namen de winnaar trekken. (DND)