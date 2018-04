Stiptheidsactie bij Verko 18 april 2018

Het rommelt opnieuw bij afvalintercommunale Verko uit Dendermonde. Een groot deel van de afvalophalers houdt er stiptheidsacties. Ze stoppen telkens om 15 uur met werken ook al zijn ophaalrondes nog niet afgewerkt. Recent vond nog maar een periode van dagenlange stakingen bij Verko plaats. Toen waren interne strubbelingen tussen twee groepen personeelsleden de oorzaak. Insiders binnen Verko beweren dat de werkwilligen van de voorbije stakingen nu zouden bevoordeeld worden en dat pikken de anderen niet. De wrevel zou nog erger worden, omdat langdurige zieken niet vervangen worden en de ophaaldienst dus onderbemand is waardoor de werkdruk voor aanwezigen groter is. "Er moeten daardoor shiften van tien tot twaalf uur gewerkt worden, al drie weken aan een stuk", klinkt het. Het blijft voorlopig bij stiptheidsacties. Een staking is er niet. Het personeel wil nu eerst onderhandelen met de directie. Die stelde gisterenavond voor om extra werknemers aan te werven. Dat voorstel zal vandaag verder besproken worden.





(DND)