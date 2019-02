Stijn Bogaerts is met MoNoA Oost-Vlaamse start-up van het jaar Jonge ondernemer ontwikkelt app om via gewone horloge stress te meten Nele Dooms

15 februari 2019

15u34 0 Dendermonde Stijn Bogaerts uit Dendermonde is met zijn bedrijf MoNoA verkozen tot Oost-Vlaamse starter van het jaar. Zijn “MoNoA-wearable” is simpel aan te brengen op een gewone horloge en slaagt erin om het stressniveau bij de drager permanent te meten. “En dat met één doel: stresspieken bestrijden en burn-outs voorspellen”, klinkt het. Bogaerts trekt met de uitvinding binnenkort naar Barcelona om ze aan de man te brengen bij grote bedrijven.

Unizo verkiest elk jaar de starter van het jaar. Daarmee wil de organisatie mensen stimuleren om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer. “Hoe meer mensen een eigen bedrijf opstarten, hoe meer vertrouwen er is in de toekomst en hoe meer de economie wordt aangewakkerd”, zegt directeur Unizo Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren. “Met de award belonen we een starter omwille van zijn durf, enthousiasme en interessant verhaal, wat inspirerend kan werken voor andere starters. 2018 was trouwens een record wat het aantal starters betreft. In Oost-Vlaanderen waagden vorig jaar liefst 13.000 startende ondernemers de sprong. Daartussen een keuze maken voor meest veelbelovende starter is niet makkelijk.”

Uiteindelijk bleek MoNoA van Dendermondenaar Stijn Bogaerts de beste keuze, “om het futur proof product dat bijdraagt tot welzijn van de mens”. Bogaerts richtte zijn MoNoA voorbije zomer op en pakt nu uit met de MoNoA-wearable, een accessoire dat stress kan meten. “Iedereen kent de fitbits, die vooral gebruikt worden om sportieve prestaties op te meten”, let Bogaerts uit. “Het zijn aparte, vrije grote armbanden. De MoNoA-wearable is echter een klein ding met sensoren dat eenvoudig op het bandje van de gewone polshorloge kan geklikt worden en zo een hele dag lang, non-stop, data verzamelt. MoNoA meet dus op een stijlvolle manier, met een eenvoudig design. Het valt zelfs niet op als je het draagt.”

De vraag voor de ontwikkeling van deze uitvinding komt vanuit de horlogemarkt. “Daar willen ze meer inzetten op digitaliseren”, legt Bogaerts uit. “Voor mijn masterthesis had ik al onderzoek gevoerd naar die digitalisering. De ontwikkeling van de MoNoA-wearable en bijhorende app is daar een voortzetting van. Door permanent stressniveau te meten, is te ontdekken van wie of wat en wanneer iemand stress krijgt. De volgende stap is middelen aanreiken om die stress aan te pakken of te doen verdwijnen. Stevent iemand af op een burnout dan zal de MoNoA-wearable dat detecteren.”

Bogaerts ziet op langere termijn nog meer mogelijkheden. “Voor personen met een handicap die niet altijd kunnen uitdrukken hoe ze zich voelen bijvoorbeeld, kan de app aangeven van wat deze mensen stress krijgen om vervolgens die oorzaken weg te kunnen nemen”, klinkt het. “Of bij zwangere vrouwen is het handig om de fysieke toestand permanent op te volgen. En in het kader van de vergrijzing van de maatschappij kan het meten van de temperatuur bij de senior die nog alleen thuis woont nuttig zijn om meteen te weten als die bijvoorbeeld gevallen is en op de grond ligt af te koelen. Hulp kan dan meteen in gang gezet worden.”

Als alles goed verloopt moet de MoNoA-wearable tegen een volgende Black Friday op de markt zijn. Die zal 100 euro kosten. Bogaerts plant gesprekken met grote bedrijven, zoals Orange, Asics en Nissan, om de MoNoA-wearable te verdelen. Hij trekt daarvoor volgende week naar Barcelona voor The Mobile World Congress. MoNoA is er één van de tien geselecteerde Europese start-ups die er hun innovatieve project mogen voorstellen.

Van Unizo krijgt de Oost-Vlaamse starter van het jaar een cheque van 500 euro. Die werd uitgereikt in het stadhuis van Dendermonde, in het bijzijn van burgemeester Piet Buyse. MoNoA mag nu ook meedingen naar de nationale titel van “Starter van het Jaar” op 21 februari.