Stickers voor huisdieren bij brand

In het Administratief Centrum van Dendermonde zijn voortaan de stickers "Red onze huisdieren bij brand" te verkrijgen. Deze stickers zijn ingevoerd in de hele Brandweerzone Oost, actief in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.





Eigenaars van een dier kunnen met zo een sticker aan hun woning aanduiden dat er dieren aanwezig zijn en hoeveel. Zo weten de brandweerploegen bij een brand onmiddellijk dat er ook dieren aanwezig zijn en kunnen ze daar bij hun reddingsoperatie rekening mee houden. De stickers zijn gratis.





Bewoners kunnen de stickers invullen en op een goed zichtbare plaats voor het raam van hun woning kleven.





De Brandweerzone Oost heeft duizend stickers ter beschikking.





