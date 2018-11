Stickers met complimentjes voor afvalophalers Nele Dooms

14 november 2018

Afvalintercommunale Verko van Dendermonde laat de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter, die loopt van 19 tot 23 november, niet onopgemerkt voorbij gaan. De communale roept alle inwoners in het werkingsgebied op om de afvalophalers complimentjes te geven en de tijd te nemen hen even te bedanken. Verko stelt daarvoor speciale bedankingssticker ter beschikking. Bewoners kunnen die op hun huisvuilzak of gft-container kleven. De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de Kringloopwinkel aan de Bevrijdingslaan in Appels, het kantoor van Verko in Appels en in de administratieve centra en aan loketten van de verschillende gemeenten van het werkingsgebied. Verko is actief in onder andere Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Hamme en Berlare.