Steun voor scholen die sensibiliseren tegen zwerfvuil 04 april 2018

02u51 0

Het stadsbestuur van Dendermonde ondersteunt scholen die kinderen en jongeren willen sensibiliseren tegen zwerfvuil.





Dat kreegt gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) te horen tijdens de jongste gemeenteraad van milieuschepen François De Bleser (CD&V). Cleemput drong er op aan om maximaal werk te maken van ondersteuning van scholen en sportclubs in de strijd tegen zwerfvuil. "Het zijn de plaatsen bij uitstek waar jeugd bij elkaar komt en dus de ideale basis om te sensibiliseren", zegt ze. De stad trekt budget uit voor scholen, sportclubs en verenigingen die hun jongeren sensibiliseren over zwerfvuil. "Zo wil de stad overeenkomsten sluiten om samen een concreet en haalbaar stappenplan op te maken", zegt Cleemput. "Wie een actieplan indient, ontvangt educatieve pakketten en communicatiemateriaal. Scholen die hun engagement in de praktijk brengen, kunnen een beloning van 3 euro per leerling krijgen, met een minimum van 150 euro en een maximum van 1.500 euro per school. Gelijkaardige tarieven gelden voor groepen en verenigingen."





Het stadsbestuur stelt ook een koffer ter beschikking die meer uitleg geeft over correct sorteren. "We staan ook altijd paraat voor vragen over zwerfvuil en bieden afvaleilanden aan als scholen of verenigingen evenementen organiseren", zegt schepen De Bleser. (DND)